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17:43   2 Апреля 2018
Россия
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ФНС в рамках налоговой амнистии предложила списать долги россиян на 750 млн рублей

ФНС в рамках налоговой амнистии предложила списать долги россиян на 750 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ уже получила от налоговых органов документы для списания долгов российских граждан на 750 миллионов рублей по так называемой налоговой амнистии.

Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов, слова которого приводит ТАСС. Отмечается, что к настоящему времени в адрес ФССП от налоговых органов поступило порядка 420 тысяч уведомлений по списанию этих налогов. Как сообщил Аристов, речь идет о долгах по имущественным налогам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, образовавшихся до 1 января 2015 года. Однако, добавил он, работа в данном направлении только началась.

 «Основной массив документов, я думаю, пойдет в ближайшее время», — подчеркнул он.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #фнс #списание долгов #налоговая амнистия
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