РФ вышлет сотрудника посольства Черногории

В понедельник, 2 апреля, Министерство иностранных дел РФ вызвало чрезвычайного и полномочного посла Черногории в России Рамиза Башича.

Ему вручили ноту протеста и сообщили, что в ответ на необоснованные требования Черногории выслать российского дипломата Москва объявила «persona non grata» сотрудника черногорского посольства. РФ вышлет сотрудника диппредставительства Черногории.