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17:38   2 Апреля 2018
Россия
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РФ вышлет сотрудника посольства Черногории

РФ вышлет сотрудника посольства Черногории

В понедельник, 2 апреля, Министерство иностранных дел РФ вызвало чрезвычайного и полномочного посла Черногории в России Рамиза Башича.

Ему вручили ноту протеста и сообщили, что в ответ на необоснованные требования Черногории выслать российского дипломата Москва объявила «persona non grata» сотрудника черногорского посольства. РФ вышлет сотрудника диппредставительства Черногории.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #черногория #общество #дипломат
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