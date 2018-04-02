РФ вышлет сотрудника посольства Черногории
В понедельник, 2 апреля, Министерство иностранных дел РФ вызвало чрезвычайного и полномочного посла Черногории в России Рамиза Башича.
Ему вручили ноту протеста и сообщили, что в ответ на необоснованные требования Черногории выслать российского дипломата Москва объявила «persona non grata» сотрудника черногорского посольства. РФ вышлет сотрудника диппредставительства Черногории.
2⃣ апреля в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в России Р.Башич. Вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования о высылке российского дипсотрудника ????????сторона объявляет «persona non grata» сотрудника ???????? посольства pic.twitter.com/wB8nUYuZO3— МИД России ???????? (@MID_RF) April 2, 2018