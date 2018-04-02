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17:40   2 Апреля 2018
Россия
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Строительство «Турецкого потока» идет по графику

Строительство «Турецкого потока» идет по графику

Реализация проекта газопровода «Турецкий поток» продвигается в соответствии с графиком, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Он рассказал, что работы по сооружению газопровода «Турецкий поток» идут успешно, для реализации проекта уже получили большинство необходимых разрешений для строительства и введения газопровода в эксплуатацию.

Ушаков напомнил, что газопровод будет состоять из двух ниток.

Ранее сообщалось, что «Газпром» проложил 991 километр газопровода «Турецкий поток», что представляет 53% его морской части. Строительство морского участка началось в мае прошлого года.

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Автор: Ольга Шпакова
#газпром #газопровод #турецкий поток #ушаков
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