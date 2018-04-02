Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

Под Раккой вспыхнуло восстание арабских племен. Старожилы обещают драться против последователей Оджалана до победы. Эксперт не исключает, что картина повторится в Дейр эз-Зоре.

Жители сирийской провинции Ракка поднимаются на борьбу с террористами марксисткого толка из Рабочей партии Курдистана и их американскими союзниками. Члены союзного Дамаску движения сопротивления в восточном регионе опубликовали видеообращение, в котором обещают бороться до тех пор, пока РПК и США не покинут их земли.

#Syria #Raqqa Members of the 'Popular Resistance in the Eastern Region' (which supports #SAA) declare that they will start fighting #PKK and #US forces in Syria. They promise to fight till the US and PKK leave their land. pic.twitter.com/qUgtARZRfD — Mr. Revinsky (@MrKyruer) 1 апреля 2018 г.

Расположенный на реке Евфрат сирийский город Ракка перешел под контроль курдского союза Сирийские демократические силы в октябре 2017 года. За пять месяцев операции против боевиков «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) американские ВВС и курды превратили город в руины. ООН признала 80% кварталов Ракки непригодными для жизни.

На захваченных курдами территориях коренное арабское население неоднократно сообщало о жестоких нравах новых хозяев. Нарушение прав человека в регионе фиксировал Совет ООН. В частности, курдские СДС вербовали подростков в отряды народной самообороны (YPG), угрожая репрессиями и высылкой тем, кто отказался браться за оружие.

«Семьи предпочитали переехать подальше от районов, занятых Сирийскими демократическими силами, во избежание репрессий, включая арест, за отказ от призыва. Сообщается о принудительном призыве мужчин на военную службу в лагерях для внутренне перемещенных лиц, и некоторые мужчины были арестованы за отказ вступить в Силы», - отмечается в докладе ООН.

На прошлой неделе в сирийском городе Аль-Мансура под Раккой вспыхнуло восстание. Повстанцы из арабского племени Аль-Бухамисс захватили контрольно-пропускные пункты на ключевых трассах и подожгли покрышки. Одной из жертв восстания стал офицер американских спецслужб, который работал в составе СДС.

«В районе Ракки проживают арабские суннитские племена. – объясняет старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Константин Труевцев. – Возможно, под влиянием американцев курды залезли в арабские районы и попытались диктовать свои оджалановские фантазии. Это вызвало сопротивление».

По мнению собеседника агентства, движимые идеей основателя РПК Абдуллы Оджалана о создании автономии курды встретят сопротивление арабского населения и к юго-востоку от Ракки – в провинции Дейр эз-Зор.