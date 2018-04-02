Мы в соц.сетях:
Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

 Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков

Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков
Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

 Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян
ООН: России и США нужно вести диалог по вопросам разоружения

ООН: России и США нужно вести диалог по вопросам разоружения

 Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург
Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

 Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков

Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков
Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

 Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян
ООН: России и США нужно вести диалог по вопросам разоружения

ООН: России и США нужно вести диалог по вопросам разоружения

 Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург
17:45   2 Апреля 2018
Весь мир
56

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

Под Раккой вспыхнуло восстание арабских племен. Старожилы обещают драться против последователей Оджалана до победы. Эксперт не исключает, что картина повторится в Дейр эз-Зоре.

Жители сирийской провинции Ракка поднимаются на борьбу с террористами марксисткого толка из Рабочей партии Курдистана и их американскими союзниками. Члены союзного Дамаску движения сопротивления в восточном регионе опубликовали видеообращение, в котором обещают бороться до тех пор, пока РПК и США не покинут их земли.

Расположенный на реке Евфрат сирийский город Ракка перешел под контроль курдского союза Сирийские демократические силы в октябре 2017 года. За пять месяцев операции против боевиков «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) американские ВВС и курды превратили город в руины. ООН признала 80% кварталов Ракки непригодными для жизни.

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

На захваченных курдами территориях коренное арабское население неоднократно сообщало о жестоких нравах новых хозяев. Нарушение прав человека в регионе фиксировал Совет ООН. В частности, курдские СДС вербовали подростков в отряды народной самообороны (YPG), угрожая репрессиями и высылкой тем, кто отказался браться за оружие.

«Семьи предпочитали переехать подальше от районов, занятых Сирийскими демократическими силами, во избежание репрессий, включая арест, за отказ от призыва. Сообщается о принудительном призыве мужчин на военную службу в лагерях для внутренне перемещенных лиц, и некоторые мужчины были арестованы за отказ вступить в Силы», - отмечается в докладе ООН.

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

На прошлой неделе в сирийском городе Аль-Мансура под Раккой вспыхнуло восстание. Повстанцы из арабского племени Аль-Бухамисс захватили контрольно-пропускные пункты на ключевых трассах и подожгли покрышки. Одной из жертв восстания стал офицер американских спецслужб, который работал в составе СДС.

«В районе Ракки проживают арабские суннитские племена. – объясняет старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Константин Труевцев. – Возможно, под влиянием американцев курды залезли в арабские районы и попытались диктовать свои оджалановские фантазии. Это вызвало сопротивление».

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

По мнению собеседника агентства, движимые идеей основателя РПК Абдуллы Оджалана о создании автономии курды встретят сопротивление арабского населения и к юго-востоку от Ракки – в провинции Дейр эз-Зор.

«Там доминирующее арабо-суннитское население, которое курдам не удастся удержать. В провинции достаточно сложная обстановка. Очевидно, что обстановка будет усугубляется в антикурдском и антиамериканском направлении. Ни курды, ни США не смогут долго контролировать эту зону», - поделился мнением эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#терроризм #сирия #курды #ракка #рпк #арабы #сунниты #дейр эз зор
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург Весь мир
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург
Член оргкомитета ПМЭФ, президент организации малого и среднего бизнеса «Опора России» объяснил интерес иностранцев к мероприятию двумя факторами.
19:18   2 Апреля 2018
55
Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли Весь мир

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

17:45   2 Апреля 2018
56
Заявление о «нацистских наклонностях» в РАН изучит Генпрокуратура Общество

Заявление о «нацистских наклонностях» в РАН изучит Генпрокуратура

17:26   2 Апреля 2018
66
И этим студентом не был Хокинг Весь мир

И этим студентом не был Хокинг

15:18   2 Апреля 2018
6887
Новости smi2.ru
И этим студентом не был Хокинг

И этим студентом не был Хокинг

 Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

 Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

 Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова