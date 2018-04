Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

Под Раккой вспыхнуло восстание арабских племен. Старожилы обещают драться против последователей Оджалана до победы. Эксперт не исключает, что картина повторится в Дейр эз-Зоре.

Жители сирийской провинции Ракка поднимаются на борьбу с террористами марксисткого толка из Рабочей партии Курдистана и их американскими союзниками. Члены союзного Дамаску движения сопротивления в восточном регионе опубликовали видеообращение, в котором обещают бороться до тех пор, пока РПК и США не покинут их земли.

#Syria #Raqqa Members of the 'Popular Resistance in the Eastern Region' (which supports #SAA) declare that they will start fighting #PKK and #US forces in Syria. They promise to fight till the US and PKK leave their land. pic.twitter.com/qUgtARZRfD