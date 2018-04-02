Глава правительства Дагестана произвел ряд кадровых изменений в администрации

На официальном сайте правительства Дагестана появились новые распоряжения.

В документах, подписанных главой правительства республики Артемом Здуновым, говорится о кадровых изменениях в органах власти. В честности, Здунов распорядился освободить в связи с сокращением от занимаемых ими должностей: Алиева Роберта Гаджиевича, занимавшего должность заместителя министра по национальной политике Дагестана, Алиханова Магомеда Джаватхановича от должности замминистра труда и социального развития республики и Османова Магомеда Магомедсаидовича - от должности первого замминистра строительства, архитектуры жилищно- коммунального хозяйства региона.