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17:23   2 Апреля 2018
Россия
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Глава правительства Дагестана произвел ряд кадровых изменений в администрации

Глава правительства Дагестана произвел ряд кадровых изменений в администрации

На официальном сайте правительства Дагестана появились новые распоряжения.

В документах, подписанных главой правительства республики Артемом Здуновым, говорится о кадровых изменениях в органах власти. В честности, Здунов распорядился освободить в связи с сокращением от занимаемых ими должностей: Алиева Роберта Гаджиевича, занимавшего должность заместителя министра по национальной политике Дагестана, Алиханова Магомеда Джаватхановича от должности замминистра труда и социального развития республики и Османова Магомеда Магомедсаидовича - от должности первого замминистра строительства, архитектуры жилищно- коммунального хозяйства региона.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #дагестан #политика #перестановки #здунов
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