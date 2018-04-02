СМИ сообщили о проблемах в эксплуатации американских истребителей

Ранее американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II считались самыми эффективными в мире.

Ряд экспертов обнаружили у самолетов определенные проблемы во взаимодействии.

Первоначально, F-22 разрабатывался как летательный аппарат, невидимый для советских радаров. Требования максимальной скрытности распространялись и на каналы связи летательного аппарата. Однако сегодня интегрирование систем связи истребителей Lightning II и Raptor с современными отслеживающими устройствами невозможно: канал передачи данных F-22 безнадежно устарел.

Сейчас разработчики стремятся в кратчайшие сроки исправить проблемы связи между истребителями. Вооруженным силам США необходимо расширить существующий профиль скрытности на свои модернизированные системы связи и радиолокации.