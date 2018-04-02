Это чудовищно и страшно: немецкий депутат рассказал о политике Киева в Донбассе

Председатель фракции партии «Левые» в округе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер прокомментировал политику Киева в конфликте на востоке украинского государства.

По его словам, до войны в одном из сел Донбасса жили почти четыре тысячи человек, а осталось меньше двух тысяч. Многие переехали, но сделали это, «так как иначе их бы убили». Андреас Маурер был в Донбассе и лично убедился, что украинское правительство «объявило несколько миллионов человек сепаратистами и террористами».

Немецкий депутат рассказал, что видел в селах Донбасса «сепаратистов» — 80-летнюю женщину, которая ходит за хлебом раз в неделю, потому что боится, что снайпер ее застрелит. Происходящее в Донбассе — «это чудовищно, страшно и просто недопустимо».