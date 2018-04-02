Мы в соц.сетях:
Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

 Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков

Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков
Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

 Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян
ООН: России и США нужно вести диалог по вопросам разоружения

ООН: России и США нужно вести диалог по вопросам разоружения

 Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург
Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

 Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков

Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков
Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

 Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян
ООН: России и США нужно вести диалог по вопросам разоружения

ООН: России и США нужно вести диалог по вопросам разоружения

 Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург
17:25   2 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
61

Это чудовищно и страшно: немецкий депутат рассказал о политике Киева в Донбассе

Это чудовищно и страшно: немецкий депутат рассказал о политике Киева в Донбассе

Председатель фракции партии «Левые» в округе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер прокомментировал политику Киева в конфликте на востоке украинского государства.

По его словам, до войны в одном из сел Донбасса жили почти четыре тысячи человек, а осталось меньше двух тысяч. Многие переехали, но сделали это, «так как иначе их бы убили». Андреас Маурер был в Донбассе и лично убедился, что украинское правительство  «объявило несколько миллионов человек сепаратистами и террористами».

Немецкий депутат рассказал, что видел в селах Донбасса «сепаратистов» — 80-летнюю женщину, которая ходит за хлебом раз в неделю, потому что боится, что снайпер ее застрелит. Происходящее в Донбассе —  «это чудовищно, страшно и просто недопустимо».

«Это испуганные дети»,  — подчеркнул Маурер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #украина #общество #маурер
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург Весь мир
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург
Член оргкомитета ПМЭФ, президент организации малого и среднего бизнеса «Опора России» объяснил интерес иностранцев к мероприятию двумя факторами.
19:18   2 Апреля 2018
55
Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли Весь мир

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

17:45   2 Апреля 2018
57
Заявление о «нацистских наклонностях» в РАН изучит Генпрокуратура Общество

Заявление о «нацистских наклонностях» в РАН изучит Генпрокуратура

17:26   2 Апреля 2018
67
И этим студентом не был Хокинг Весь мир

И этим студентом не был Хокинг

15:18   2 Апреля 2018
6889
Новости smi2.ru
И этим студентом не был Хокинг

И этим студентом не был Хокинг

 Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

 Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

 Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова