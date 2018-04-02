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17:26   2 Апреля 2018
Общество
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Заявление о «нацистских наклонностях» в РАН изучит Генпрокуратура

Заявление о «нацистских наклонностях» в РАН изучит Генпрокуратура

Ученый, чьим именем подписана бумага, не жаловался на коллег. И просит правоприменительные органы найти авторов.

«Враньем и подделкой» в разговоре с «Политикой Сегодня» начальник Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Вагур Багиров назвал как заявление о дискриминации со стороны ученых из-за темы выбранной научной работы, так и саму тему исследования.

«Мы в Генпрокуратуру, следственный комитет обратились. Органы занимаются этим делом: кто это написал и распространил», - добавил Багиров.

Темой выбранной научной работы, согласно снимку заявления, появившемуся в телеграм-канале «Гомофобия и шаверма», значилось «Влияние различных видов домашних животных, а также зверей на людские семейные пары, состоящие из мужских особей». Автор документа, выдавая себя за Вагура Багирова, жаловался в Федеральное агентство по делам национальностей на «экстремистские, расистские и нацистские наклонности» коллег из РАН, которые не одобряли исследование.

«Издеваются, обзываются, плюют, ущемляют в правах», - рассказывалось в письме. 

Телеграм-канал «Гомофобия и шаверма», опубликовавший жалобу, позиционирует себя как платформа сторонников и поклонников законотворчества депутата Виталия Милонова, который является одним из его читателей. Сам парламентарий занимает непримиримую позицию по отношению к фейк-ньюс. В 2013-ом году консервативный политик грозил судом блогеру Навальному за распространение в предвыборной газете сведений о законопроекте, отправляющем неродивших до 23 лет женщин в армию, который сайт шуточных новостей ранее приписал Милонову. А позже призывал наказывать за фейки как за клевету.

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Автор: Антон Долохов
#прокуратура #милонов #telegram #ран #фано #фейк
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