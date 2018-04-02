«Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

Посольство РФ в Латвии считает прискорбным тот факт, что власти этой страны проигнорировали мнение русскоязычного населения и перевели школы для нацменьшинств на латышский язык обучения.

Такое сообщение было опубликовано на странице российского посольства в Риге в Facebook.

Напомним, Сейм Латвии в конце минувшего месяца в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», которые предусматривают перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021–2022 учебному году. В понедельник утром глава Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе русских школ на латышский язык.