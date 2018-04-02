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 «Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

«Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык
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17:01   2 Апреля 2018
Политика
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«Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

«Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

Посольство РФ в Латвии считает прискорбным тот факт, что власти этой страны проигнорировали мнение русскоязычного населения и перевели школы для нацменьшинств на латышский язык обучения.

Такое сообщение было опубликовано на странице российского посольства в Риге в Facebook. 

Напомним, Сейм Латвии в конце минувшего месяца в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», которые предусматривают перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021–2022 учебному году. В понедельник утром глава Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе русских школ на латышский язык.

«Очевидный и прискорбный факт  — проигнорированы не только интересы значительной части населения Латвии, но и международное законодательство», — отметили в российском посольстве.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #латвия #посольство #политика #рига #общество #язык обучения
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