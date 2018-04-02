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ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

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ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

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17:03   2 Апреля 2018
Россия
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ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

Первая проверка группы показала, что люди, проживающие в опасной близости к мусорному полигону, плохо осведомлены о реальном положении дел.

В состав независимой общественной группы экологического контроля за ситуацией на полигоне в Волоколамском районе, созданной подмосковным штабом Общероссийского народного фронта, вошли сами активисты, эксперты в области обращения с отходами, представители органов местного самоуправления и местные гражданские активисты.

Прежде всего члены группы отметили, что, помимо непосредственно негативного воздействия свалки на окружающую среду, население района в должной степени не осведомлено о воздействиях полигона на здоровье и самочувствие. Данные поступают противоречивые и не соответствуют ожиданиям людей. 

Член регионального штаба ОНФ в Московской области, руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Антон Хлынов объяснил, что должны уровень проинформированности помог бы гражданам защитить себя от вредного влияния. Кроме того, следовало бы обращать внимание людей на зависимость концентрации загрязнения воздуха от погодных условий.

Хлынов подчеркнул, что подмосковный штаб ОНФ станет добиваться от властей открытости в информационном плане.

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Автор: Лиза Сенная
#россия #подмосковье #новости #мусор #волоколамск
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