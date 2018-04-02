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16:50   2 Апреля 2018
Россия
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Титов выступил против ареста предпринимателей Магомедовых на стадии следствия

Титов выступил против ареста предпринимателей Магомедовых на стадии следствия

Арест предпринимателей на стадии следствия разрушает их бизнес, а в случае Магомеда и Зиявудина Магомедовых можно было обойтись и домашним арестом, считает бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Его слова в понедельник приводит РИА Новости

Напомним, Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая этого года совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых в рамках дела о хищениях, растрате, а также организации преступного сообщества. Следственный департамент Министерства внутренних дел России подозревает предпринимателей в создании преступного сообщества, хищениях и растратах денежных средств на сумму 2,5 миллиарда рублей.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #арест #титов #бизнес #предприниматели #сумма #братья магомедовы
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