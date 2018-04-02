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17:23   2 Апреля 2018
Весь мир
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Головная боль сверхдержавы: как курды стали для США «издержками»

Головная боль сверхдержавы: как курды стали для США «издержками»

На минувших выходных последние «зеленые» автобусы с остатками боевиков из Восточной Гуты покинули районы Джобар и Хараста.

Под контролем «Джейш-аль-Ислам» и других группировок остался только один опорный пункт близ Дамаска - пригород Дума. Его судьба решится в скором времени, потому как ресурсы джихадистов в этом анклаве на исходе, пишет ФАН. Справившись с задачей в Восточной Гуте, официальный Дамаск займется ситуацией на северо-востоке САР.

30 марта в Главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ прошел брифинг, в ходе которого начальник управления Сергей Рудской подвел промежуточные итоги по участию России в стабилизации обстановки в САР. В ходе брифинга стало ясно, где сформируется новое «направление главного удара» в последующих совместных действиях РФ, Ирана и Дамаска против боевиков.

Продемонстрированная карта текущего положения дел в САР впервые разделяет северо-восток на две части — «районы, контролируемые курдами» и «районы, контролируемые отрядами восточных племен Евфрата». Позиция Генштаба свидетельствует о том, что российские военные нашли «слабое место» в переговорной позиции курдов, которые пытаются конвертировать свои победы в 2015—17 годах в полную независимость Сирийского Курдистана.

Ключевым фактором курдской квазинезависимости по-прежнему остается поддержка США и их союзников. Формальной целью коалиции всегда являлась борьба с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ). Однако после военного разгрома ИГ такое оправдание американских войск стало номинальным.

Существует противоречие, которое препятствует образованию реальной курдской автономии. «Курдскими» насильно объявили обширные территории, никакого отношения к курдам не имеющие. Этот фактор «лоскутности» территории под контролем «правительства» Сирийского Курдистана может стать основанием для будущей стратегии Дамаска.

Вторым значимым фактором, определяющим будущее возможной курдской автономии в составе САР, является Турция. Анкара считает север Сирии или Ирака квазинезависимыми курдскими анклавами с прозрачными границами. Поэтому вероятно, что удары турецких войск придутся по Манбиджу и Синджару.

Присутствие войск западной коалиции мешает Турции реализовывать планы по нейтрализации курдского приграничного влияния, но и ставит американцев и их союзников под прямой удар. Поэтому Анкара может использовать свой «зеленый» расходный материал из исламистских прокси, чтобы повышать для США издержки нахождения в Манбидже.

Убогое состояние курдского проекта осознали и в Штатах. Глава США Дональд Трамп заявил, что американские войска вскоре покинут САР. Однако его заявления противоречат заявлениям Пентагона о том, что армия разворачивает дополнительные опорные пункты в курдской Рожаве и в Ат-Танфе. Госдеп также уточни, что заявление Трампа не касается ближайшего будущего.

Аналогичной позиции придерживается и глава Франции Эмманюэль Макрон, заявивший, что намерен усилить свой контингент в  Рожаве, чтобы «не допустить его захвата Турцией». 

Сейчас курды стали настоящей головной болью именно для Вашингтона. Но пока Соединенные Штаты не осознают этого в полной мере.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #франция #сирия #турция #курды #весь мир
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