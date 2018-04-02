РФ постарается сократить сроки поставки С-400 Турции — Ушаков

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов о возможности сократить сроки поставки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» Анкаре.

По его словам, турецкая сторона поднимала этот вопрос, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на него уже отвечал. Москва приложит усилия, чтобы удовлетворить просьбу Анкары. Россия постарается сократить сроки поставки комплексов С-400 Турции.