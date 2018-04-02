Ушаков выразил надежду на начало диалога РФ и США

Помощник президента России Юрий Ушаков надеется, что Москва и Вашингтон начнут диалог после того, как американская сторона перестанет давить на РФ по так называемому «делу Скрипаля».

В минувший понедельник, 26 марта, Вашингтон по примеру Лондона выслал российских дипломатов из США. Американский посол после прибыл в МИД РФ, где ему сообщили об ответных мерах, касающихся его коллег.

Ушаков выразил надежду на приостановку действий Вашингтона по «делу Скрипаля» в отношении России. Помощник президента сообщил об этом перед визитом главы РФ Владимира Путина в Турцию.