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ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

 «Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

«Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык
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16:41   2 Апреля 2018
Россия
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Ушаков выразил надежду на начало диалога РФ и США

Ушаков выразил надежду на начало диалога РФ и США

Помощник президента России Юрий Ушаков надеется, что Москва и Вашингтон начнут диалог после того, как американская сторона перестанет давить на РФ по так называемому «делу Скрипаля».

В минувший понедельник, 26 марта, Вашингтон по примеру Лондона выслал российских дипломатов из США. Американский посол после прибыл в МИД РФ, где ему сообщили об ответных мерах, касающихся его коллег.

Ушаков выразил надежду на приостановку действий Вашингтона по «делу Скрипаля» в отношении России. Помощник президента сообщил об этом перед визитом главы РФ Владимира Путина в Турцию.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #трамп #ушаков #отношения сша и рф
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