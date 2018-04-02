Путин и Эрдоган в Турции могут обсудить поставки томатов в РФ

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре, вероятнее, обсудят вопросы поставок томатов в Россию.

Об этом в понедельник заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он также отметил, что важный вопрос, помимо энергетики, — это торговля в сфере сельского хозяйства. Ушаков напомнил, что в настоящее время сохраняется лимит на количество поставщиков турецких томатов, лишь 12 предприятий работают с российским рынком, поставляя этот вид сельхозпродукции.

Напомним, президент РФ на этой неделе прибудет в Анкару по приглашению Эрдогана, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также борьбу с терроризмом.