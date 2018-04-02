Мы в соц.сетях:
ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

 «Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

«Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык
Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

 Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов

Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов

 Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя

Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя
ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

 «Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

«Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык
Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

 Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов

Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов

 Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя

Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя
16:40   2 Апреля 2018
Россия
59

Путин и Эрдоган в Турции могут обсудить поставки томатов в РФ

Путин и Эрдоган в Турции могут обсудить поставки томатов в РФ

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре, вероятнее, обсудят вопросы поставок томатов в Россию.

Об этом в понедельник заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он также отметил, что важный вопрос, помимо энергетики, — это торговля в сфере сельского хозяйства. Ушаков напомнил, что в настоящее время сохраняется лимит на количество поставщиков турецких томатов, лишь 12 предприятий работают с российским рынком, поставляя этот вид сельхозпродукции.

Напомним, президент РФ на этой неделе прибудет в Анкару по приглашению Эрдогана, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также борьбу с терроризмом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#путин #эрдоган #торговля #сельское хозяйство #томаты
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
И этим студентом не был Хокинг Весь мир
И этим студентом не был Хокинг
Коллега британского астрофизика ответил РПЦ, записавшей Хокинга в верующие.
15:18   2 Апреля 2018
5007
Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора Россия

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

13:26   2 Апреля 2018
4814
Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова Россия

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

12:56   2 Апреля 2018
4631
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Россия

Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

10:36   1 Апреля 2018
2024
Новости smi2.ru
Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

 И этим студентом не был Хокинг

И этим студентом не был Хокинг

 Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

 Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова