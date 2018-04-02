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16:36   2 Апреля 2018
Россия
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Воробьев пообещал принимать на новом участке «Ядрово» только местный мусор

Воробьев пообещал принимать на новом участке «Ядрово» только местный мусор

Новая часть мусорного полигона предназначается только для отходов с ближайших районов, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

Решение обусловлено договоренностью с инициативной группой, указывается в Telegram-канале губернатора. Воробьев отметил необходимость реализации системы мусоропереработки, владельцы полигонов заключат предусматривающие сортировку контракты. Также сообщается, что владельцы полигона ужа оплатили контракт по очистным сооружениям, чтобы убрать фильтрат.

21 марта на «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Несколько десятков жителей Волокамска госпитализировали. Власти Подмосковья взяли ситуацию под контроль. Сейчас свалка оборудована аэрозольными пушками, вскоре полигон оснастят оборудованием по сбору свалочного газа.

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Автор: Ольга Шпакова
#воробьев #подмосковье #общество #полигон #волоколамск #ядрово
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