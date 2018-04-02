Народное ополчение Ракки обстреляло военный штаб коалиции США на севере САР

Бойцы народного ополчения Ракки обстреляли из минометов военный штаб международной коалиции во главе с США в поселении Эйн-Исса.

Американский военный штаб базировался на бывшей военной части 93 бригады на севере сирийского государства. Поселение Эйн-Исса в 70 километрах севернее Ракки. Бойцы народного ополчения обстреляли определенные цели, передает РИА Новости.

Народное ополчение Ракки не потерпит присутствия «оккупационных сил США, Турции и их союзников» на севере САР. В коммюнике ополчения отметили, что операция «Гнев Евфрата» началась.