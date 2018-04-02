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16:27   2 Апреля 2018
Весь мир
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Народное ополчение Ракки обстреляло военный штаб коалиции США на севере САР

Народное ополчение Ракки обстреляло военный штаб коалиции США на севере САР

Бойцы народного ополчения Ракки обстреляли из минометов военный штаб международной коалиции во главе с США в поселении Эйн-Исса.

Американский военный штаб базировался на бывшей военной части 93 бригады на севере сирийского государства. Поселение Эйн-Исса в 70 километрах севернее Ракки. Бойцы народного ополчения обстреляли определенные цели, передает РИА Новости.

Народное ополчение Ракки не потерпит присутствия «оккупационных сил США, Турции и их союзников» на севере САР. В коммюнике ополчения отметили, что операция «Гнев Евфрата» началась.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #эйн-исса #народное ополчение ракки
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