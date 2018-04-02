Путин и Эрдоган в Турции обсудят перспективы военно-технического сотрудничества
В ходе визита Путина в Турцию главы государств обсудят поставки С-400 Анкаре, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На брифинге, устроенном в преддверии визита президента России Владимира Путина в Турцию, Ушаков сообщил, что главными темами для обсуждения станут ситуация в ближневосточном регионе и вопросы военно-технического сотрудничества.
Ушаков добавил, что лидеры двух стран намерены обсудить возможности поставок российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию.
Владимир Путин посетит Анкару 3–4 апреля.