Путин и Эрдоган в Турции обсудят перспективы военно-технического сотрудничества

В ходе визита Путина в Турцию главы государств обсудят поставки С-400 Анкаре, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На брифинге, устроенном в преддверии визита президента России Владимира Путина в Турцию, Ушаков сообщил, что главными темами для обсуждения станут ситуация в ближневосточном регионе и вопросы военно-технического сотрудничества.

Ушаков добавил, что лидеры двух стран намерены обсудить возможности поставок российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию.

Владимир Путин посетит Анкару 3–4 апреля.