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16:28   2 Апреля 2018
Россия
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Ушаков: Высылая российских дипломатов, Вашингтон нанес удар по самому себе

Ушаков: Высылая российских дипломатов, Вашингтон нанес удар по самому себе

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США сами себе нанесли удар, выслав российских дипломатов. Он напомнил, что Вашингтон теперь ждет зеркальный ответ. 

«Если они хотели просто сократить численность своих дипломатов, работающих в России, то это можно было сделать, не выгоняя наших дипломатов», — добавил Ушаков.

Он также сказал, что Москва надеется на нормализацию ситуации, тогда все дипломаты займут свои места.

Напомним, 4 марта в Великобритании был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в причастности к их отравлению. Россия это категорически отрицает. 26 марта США выслали 60 российских дипломатов из солидарности с британской стороной.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #ушаков #дело скрипаля
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