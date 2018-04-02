Толстой: ГД против ликвидации обучения на русском языке в латвийских школах

Государственная дума намерена отстаивать позицию о недопустимости устранения обучения учеников латвийских школ на русском языке. Об этом заявил депутат Петр Толстой.

Накануне президент Латвии Раймондс Вейонис подписал документ о реформе, предполагающей постепенную ликвидацию обучения на российском языке в школах страны. Политик считает, что такие изменения помогут создать «более сильное государство».

Толстой считает, что реформа затрагивает интересы россиян, проживающих на территории страны. Депутаты не раз заявляли о негативном отношении касаемо такого нововведения, которое Латвия приняла без обсуждения с остальными державами.