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16:24   2 Апреля 2018
Россия
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Толстой: ГД против ликвидации обучения на русском языке в латвийских школах

Толстой: ГД против ликвидации обучения на русском языке в латвийских школах

Государственная дума намерена отстаивать позицию о недопустимости устранения обучения учеников латвийских школ на русском языке. Об этом заявил депутат Петр Толстой.

Накануне президент Латвии Раймондс Вейонис подписал документ о реформе, предполагающей постепенную ликвидацию обучения на российском языке в школах страны. Политик считает, что такие изменения помогут создать «более сильное государство».

Толстой считает, что реформа затрагивает интересы россиян, проживающих на территории страны. Депутаты не раз заявляли о негативном отношении касаемо такого нововведения, которое Латвия приняла без обсуждения с остальными державами.

«Мы намерены отстаивать эту позицию», — подчеркнул политик.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #латвия #политика #общество #весь мир #петр толстой #школы латвии
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