Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп предложил главе РФ Владимиру Путину провести встречу в Белом доме.

Предложение президент США сделал в ходе телефонного разговора 20 марта, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что пока подготовка встречи не началась.

20 марта пресс-служба Кремля проинформировала о телефонном говоре Путина и Трампа. Инициатором беседы стал Трамп - он поздравил российского лидера с победой на президентских выборах. В ходе беседы президенты обсудили проведение возможной встречи на высшем уровне.