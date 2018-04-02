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16:14   2 Апреля 2018
Россия
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МЧС России восстановило хронологию действий пожарных при тушении «Зимней вишни»

МЧС России восстановило хронологию действий пожарных при тушении «Зимней вишни»

Первые пожарные машины прибыли на место трагедии через пять минут после вызова.

Представитель МЧС заявил, что, в первую очередь, пожарные начали ликвидировать пожар у центрального входа и с западной стороны торгового центра. 

На место происшествия стянулись все пожарные машины города, после чего пожару была присвоена вторая степень сложности.

Представитель МЧС добавил, что все действия пожарных по тушению и ликвидации последствий пожара документируются в специальном протоколе, который недавно был передан в Следственный комитет.

Всего в тушении пожара принимали участие 200 единиц техники и 840 человек.

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Автор: Юлия Стрелкова
#пожар #чп #кемерово
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