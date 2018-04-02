МЧС России восстановило хронологию действий пожарных при тушении «Зимней вишни»

Первые пожарные машины прибыли на место трагедии через пять минут после вызова.

Представитель МЧС заявил, что, в первую очередь, пожарные начали ликвидировать пожар у центрального входа и с западной стороны торгового центра.

На место происшествия стянулись все пожарные машины города, после чего пожару была присвоена вторая степень сложности.

Представитель МЧС добавил, что все действия пожарных по тушению и ликвидации последствий пожара документируются в специальном протоколе, который недавно был передан в Следственный комитет.

Всего в тушении пожара принимали участие 200 единиц техники и 840 человек.