Проповедник Фетхуллах Гюлен и семь его сторонников будут арестованы в рамках дела об убийстве российского посла Андрея Карлова. Орден на арест выдал турецкий суд. По информации газеты Haberturk, суд постановил, что именно Гюлен отдал приказ об убийстве российского дипломата. Всего по этому делу арестовано семь человек, в том числе трое бывших полицейских.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на выставке в Центре современного искусства в Анкаре. Мевлют Алтынташ, совершивший убийство, был последователем движения Гюлена.