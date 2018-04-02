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ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

 «Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

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16:12   2 Апреля 2018
Весь мир
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Гюлен мог отдать приказ об убийстве посла Карлова — турецкий суд

Гюлен мог отдать приказ об убийстве посла Карлова — турецкий суд

Проповедник Фетхуллах Гюлен и семь его сторонников будут арестованы в рамках дела об убийстве российского посла Андрея Карлова. Орден на арест выдал турецкий суд. По информации газеты Haberturk, суд постановил, что именно Гюлен отдал приказ об убийстве российского дипломата. Всего по этому делу арестовано семь человек, в том числе трое бывших полицейских.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на выставке в Центре современного искусства в Анкаре. Мевлют Алтынташ, совершивший убийство, был последователем движения Гюлена.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #турция #фетхуллах гюлен #андрей карлов
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