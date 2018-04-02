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ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

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16:00   2 Апреля 2018
Весь мир
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Трамп и Абэ обсудят урегулирование кризиса вокруг Корейского полуострова

Трамп и Абэ обсудят урегулирование кризиса вокруг Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 17-18 марта.

Во время встречи, которая пройдет в резиденции американского лидера в штате Флорида, политики обсудят ситуацию с Северной Кореей. В частности, главы государств намерены оказать максимальное давление на КНДР. Также планируется обсудить развитие отношений США и Японии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Отмечается, что встреча Трампа и Абэ состоится незадолго до переговоров американского лидера с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Решение о поездке Абэ в Соединенные Штаты в Токио приняли после телефонной беседы японского политика с американским коллегой. Разговор прошел после того, как Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #кндр #япония #трамп #ким чен ын #абэ
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