Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины в марте 2018 года зафиксировал десять нападений на представителей СМИ.

Национальный союз журналистов ежемесячно проверяет «Индекс физической безопасности журналистов Украины». По информации НСЖУ, на журналистов нападали в Одессе, Геническе и Бердянске. Пострадали журналисты в Полтавской, Днепропетровской, Волынской областях, а также трое в Киеве. Неизвестные избили азербайджанского журналиста, который проходил в Киеве экстрадиционную проверку.