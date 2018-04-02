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 Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя

Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя
16:27   2 Апреля 2018
Весь мир
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Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя

Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя

Интернет-портал Military.com назвал март «самым смертоносным месяцем для армии США за все время операции в САР.

С 2014 года, когда международная коалиция во главе с США начала в Сирии операцию «Непримиримая решимость» против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), в рядах американских военных погибли 59 человек. Однако жертвами столкновения с боевиками из них стали только 13 человек.

В марте текущего года американцы вновь понесли потери. Американский вертолет HH-60 Pave Hawk 15 марта упал на западе Ирака, в результате чего погибли все семь членов экипажа, в том числе три офицера. Следом за этим происшествием, 29 марта, в сирийском Манбидже на самодельной бомбе подорвался автомобиль с двумя военнослужащими коалиции: американцем Джонатаном Данбаром и британцем Мэттом Тонро.

Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя

Вашингтон на протяжении всего прошлого года рассказывал о достижениях американской армии на всей территории Ближнего Востока. Об успешном противостоянии террористам ИГ. Однако остается непонятным, почему у США небоевых потерь в разы больше, чем боевых. Почему в марте, когда коалиция не вела значительных боевых действий, обеспечивая лишь авиационную и артиллерийскую поддержку «стратегических партнеров», погибли девять бойцов.

«Вопросов больше, чем ответов», — указывает политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Очевидно, отсутствие объяснений и стало причиной постепенной смены риторики Вашингтона на Ближнем Востоке. Власти США пытаются «размыть» данные о смертях военных, ведь любые потери довольно болезненно воспринимаются американским обществом, объясняет Асафов. Американцам сложно объяснить, чем же таким занимается коалиция в САР, когда бойцы гибнут вне столкновений.

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа об уходе военных из Сирии только подтверждает наличие напряженности в стране. Администрации лидера сейчас крайне необходимы позитивные публикации в информационном пространстве о торжественном возвращении бойцов. Поэтому, указывает эксперт, не стоит сомневаться, что Трамп организует эту кампанию.

Тем не менее говорить о полном уходе США из САР не приходится. Так как задачи остались невыполненными, морпехов, вероятнее всего, заменят инструкторы, различные военные советники и разведчики. Их численности на Ближнем Востоке достаточно, чтобы проводить американскую стратегию в регионе.

Отсюда и смена вектора, подчеркивает политолог. Вашингтон показал практически полную неэффективность в плане прямых боев с ИГ. Об этом свидетельствует и событийная повестка, в которой не так много побед коалиции. Наоборот, американцы «успешны» в теневых договоренностях, поставках и, вполне вероятно, финансировании управления террористов.

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Автор: Антон Кочевник
#сша #сирия #политика #новости #весь мир
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