Уральский суд не выявил нарушений в сравнении Ленина с Гитлером

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отклонил иск активиста к священнослужителю, сравнившего Владимира Ленина с Адольфом Гитлером, сообщают представители инстанции.

Представитель суда заявила, что местному общественнику отказано в удовлетворении исковых требований.

Истцом является председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области «Защитники Отечества» Николай Рябчевский.

Ранее он обратился в судебные органы с иском к настоятелю екатеринбургского собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерею Евгению Попиченко. Рябчевского возмутило сравнение Ленина и Гитлера, которое священник сделал, комментируя возможность переименования топонимов, названных в честь советских деятелей.