Мы в соц.сетях:
ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

 «Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

«Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык
Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

 Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов

Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов

 Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя

Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя
ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

 «Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

«Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык
Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

 Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов

Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов

 Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя

Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя
15:58   2 Апреля 2018
Россия
43

Уральский суд не выявил нарушений в сравнении Ленина с Гитлером

Уральский суд не выявил нарушений в сравнении Ленина с Гитлером

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отклонил иск активиста к священнослужителю, сравнившего Владимира Ленина с Адольфом Гитлером, сообщают представители инстанции.

Представитель суда заявила, что местному общественнику отказано в удовлетворении исковых требований.

Истцом является председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области «Защитники Отечества» Николай Рябчевский.

Ранее он обратился в судебные органы с иском к настоятелю екатеринбургского собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерею Евгению Попиченко. Рябчевского возмутило сравнение Ленина и Гитлера, которое священник сделал, комментируя возможность переименования топонимов, названных в честь советских деятелей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Стрелкова
#суд #гитлер #ленин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
И этим студентом не был Хокинг Весь мир
И этим студентом не был Хокинг
Коллега британского астрофизика ответил РПЦ, записавшей Хокинга в верующие.
15:18   2 Апреля 2018
5008
Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора Россия

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

13:26   2 Апреля 2018
4810
Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова Россия

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

12:56   2 Апреля 2018
4631
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Россия

Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

10:36   1 Апреля 2018
2024
Новости smi2.ru
Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

 И этим студентом не был Хокинг

И этим студентом не был Хокинг

 Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

 Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова