Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие»

Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что название проекта горожане выбирали самостоятельно.

Сделать свой выбор можно было на официальном сайте мэра Москвы, а также в территориальных центрах социального обслуживания.

В голосовании поучаствовали порядка ста тысяч человек. Москвичи отдали предпочтение названию «Московское долголетие». Также популярными были варианты «Москва — город долголетия» и «Активное поколение».

Проект для людей старшего поколения будет называться "Московское долголетие". Так решили сами горожане. Голосование шло на портале https://t.co/cFrrTPNDNE и в территориальных центрах социального обслуживания. Больше 68 тысяч человек уже подали заявки на участие в этом проекте. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 2, 2018

Собянин запустил пилотный проект для людей старшего поколения в феврале 2018 года. С 1 марта все желающие начали записываться для участия в проекте. По итогам заявки оставили порядка 68 тысяч человек.