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15:56   2 Апреля 2018
Россия
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Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие»

Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие»

Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что название проекта горожане выбирали самостоятельно.

Сделать свой выбор можно было на официальном сайте мэра Москвы, а также в территориальных центрах социального обслуживания.

В голосовании поучаствовали порядка ста тысяч человек. Москвичи отдали предпочтение названию «Московское долголетие». Также популярными были варианты «Москва — город долголетия» и «Активное поколение».

 

Собянин запустил пилотный проект для людей старшего поколения в феврале 2018 года. С 1 марта все желающие начали записываться для участия в проекте. По итогам заявки оставили порядка 68 тысяч человек.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #собянин #общество #московское долголетие
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