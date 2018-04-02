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ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

ОНФ создал группу общественного экоконтроля за полигоном «Ядрово» в Подмосковье

 «Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

«Прискорбный факт»: посольство РФ в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык
Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

Десять журналистов избили на Украине в марте — НСЖУ

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 Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя

Торжественное возвращение из Сирии. Американские военные гибнут без боя
15:41   2 Апреля 2018
Россия
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МЧС: В Москве ожидаются сильные порывы ветра в ближайшие часы

МЧС: В Москве ожидаются сильные порывы ветра в ближайшие часы

МЧС России передает, что до конца понедельника в Москве могут быть сильные порывы ветра. Местами ожидается усиление южного ветра. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере. 

 

Сотрудники МЧС напомнили о мерах безопасности в такую погоду. Москвичам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #мчс #россия #погода
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