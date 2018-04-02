МЧС: В Москве ожидаются сильные порывы ветра в ближайшие часы

МЧС России передает, что до конца понедельника в Москве могут быть сильные порывы ветра. Местами ожидается усиление южного ветра. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.

По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы с сохранением до конца суток 2 апреля в городе Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) April 2, 2018

Сотрудники МЧС напомнили о мерах безопасности в такую погоду. Москвичам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности.