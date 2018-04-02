РНФ выделит более 58 миллиардов рублей на поддержку российских ученых

Программу создали, чтобы поддержать ведущих ученых и создать карьерные траектории для талантливых молодых исследователей.

Российский научный фонд направит на финансирование научных проектов молодых ученых 58 миллиардов 500 миллионов рублей в 2017-2023 годах. Гендиректор РНФ Александр Хлунов рассказал, что в 2017 году фонд поддержал 504 российских ученых.

РНФ выделяет до двух миллионов рублей в год на инициативные проекты молодых ученых. В конкурсах президентской программы в 2017 году поучаствовали более пяти тысяч проектов из 72 регионов РФ. Российский научный фонд отобрал 239 молодежных научных групп во главе с исследователями до 35 лет. Здесь финансирование до пяти миллионов рублей, отметил Хлунов.