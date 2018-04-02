Косачев обсудит высылку российских дипломатов на встрече с генсеком ОБСЕ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам также обсудит с Генсеком ОБСЕ украинский конфликт.

Константин Косачев потребовал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отреагировать на действия ряда стран, причастных к массовой высылке российских дипломатов из-за неподтвержденных обвинений по делу Скрипаля.

Косачев заявил, что высылка российских сотрудников диппредставительств — вопиющий случай, требующий тщательного и объективного анализа со стороны ОБСЕ. По мнению Косачева, халатность ОБСЕ по отношению к таким серьезным обвинениям ставит под вопрос необходимость существования подобной организации.