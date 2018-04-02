Заседание оргкомитета Конгресса африканских диаспор прошло в Москве

В Москве прошла встреча оргкомитета Конгресса африканских диаспор. Об этом сообщила пресс-служба общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России».

ФМР активно работает с главами нацдиаспор стран, откуда в Россию исходит массовый поток трудовых мигрантов — Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Поскольку на территории РФ живет несколько десятков тысяч африканцев, то ведомство планирует наладить отношения с мигрантами из стран континента. ФМР создаст Конгресс африканских диаспор, цель которого — содействие гражданам Африки, проживающим на территории России, в том числе оказание правовой поддержки.

На заседании присутствовали чрезвычайные и полномочные послы стран Африки в РФ, представители посольств и руководители нацобъединений из ряда российских городов. Участники мероприятия высказали идею о создании организации.