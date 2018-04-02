Власти Турции решили арестовать Гюлена по делу об убийстве российского посла Карлова

Турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в Соединенных Штатах оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года.

Об этом сообщает местный телеканал Haberturk в понедельник, ссылаясь на решение суда, согласно которому Гюлен отдал приказ об убийстве дипломата из РФ.

Напомним, посол России в Турции был застрелен 19 декабря 2016 года в ходе открытия в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Согласно данным турецких властей, нападение на россиянина совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который вскоре был ликвидирован силами безопасности. Андрею Карлову посмертно присвоили звание Героя России.