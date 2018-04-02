Более ста жителей Волоколамска отправились в санатории

122 жителя Волоколамского района отправились в оздоровительные учреждения Московской области.

Как сообщил и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев, 16 детей отправили в лагерь «Дружба», 15 детей и 11 взрослых отправились в пансионат «Нара» в Нарофоминском районе. Еще 43 ребенка и 37 взрослых получили путевки в парк-отель «Огниково» в Истринском районе.

Для людей организовали доставку автобусами, но некоторые предпочли добраться до оздоровительных учреждений самостоятельно.

21 марта на подмосковном полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа и некоторые жители Волоколамска обратились к медикам за помощью. Экологическую ситуацию в районе взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и пообещал отправить пострадавших отдохнуть.

За получением путевок обратились 1338 человек, живущих в регионе. В марте отдыхать уехали 15 жителей Волоколамского района, сейчас формируется четыре заезда на апрель.