Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить
Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков отметил, что на различных уровнях оценивают соответствие договора «нынешним реалиям».
Госсекретарю Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота поручили проанализировать правовую базу. После анализа решат, нужны ли дополнения к базовым документам, к которым относится и Договор о создании Союзного государства.
Рапота подчеркнул, что любой документ — «живой организм, который должен развиваться». Договор о создании Союзного государства подписали в декабре 1999 года. День единения народов Белоруссии и РФ ежегодно отмечают 2 апреля.
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днём единения народов России и Беларуси https://t.co/T4HOBuQ4vh— Президент России (@KremlinRussia) April 2, 2018