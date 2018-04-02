Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков отметил, что на различных уровнях оценивают соответствие договора «нынешним реалиям».

Госсекретарю Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота поручили проанализировать правовую базу. После анализа решат, нужны ли дополнения к базовым документам, к которым относится и Договор о создании Союзного государства.

Рапота подчеркнул, что любой документ — «живой организм, который должен развиваться». Договор о создании Союзного государства подписали в декабре 1999 года. День единения народов Белоруссии и РФ ежегодно отмечают 2 апреля.