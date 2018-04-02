Моряков судна «Норд» вынуждают признать себя гражданами Украины

Моряков керченского судна «Норд», арестованного в украинском порту Бердянска, заставляют признать себя гражданами Украины, заявила представитель владельца судна.

Как стало известно ранее, экипаж судна «Норд» задержан 25 марта 2018 года пограничниками Украины в Азовском море,после чего сейнер арестовал украинский суд. На борту судна находилось десять моряков, все они имеют российские паспорта, полученные в Крыму.

По словам представителя судна, экипаж вынуждают признать себя гражданами Украины, отказывая в доступе к вещам первой необходимости и медицинским услугам. Погранслужба Украины также отказывается снабжать судно продуктами питания.

Она подчеркнула, что действия сотрудников пограничной службы Украины экипаж считает недопустимыми.