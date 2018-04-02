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15:04   2 Апреля 2018
Россия
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Петербургские судостроители освоят рынок гражданской продукции

Петербургские судостроители освоят рынок гражданской продукции

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан сообщил, что власти города готовы оказать помощь судостроительным организациям в освоении рынка гражданской продукции. По его поручению будет разработана «дорожная карта» мероприятий, направленных на увеличение доли гражданской продукции судостроительных заводов.

Стоит отметить, что на «Адмиралтейских верфях» уже разработана стратегия по развитию предприятия до 2030 года и подписан контракт на строительство шести рыболовецких судов. Завод «Северная верфь» тоже планирует начать выпуск рыбопромысловых судов, а к 2020 году предприятие хочет довести долю гражданской продукции до 56 процентов в общем объеме производства.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #санкт-петербург #судостроительный завод
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