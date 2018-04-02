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Равный обмен: Украина предложила России обменяться 20 заключенными с обеих сторон

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15:09   2 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
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Равный обмен: Украина предложила России обменяться 20 заключенными с обеих сторон

Равный обмен: Украина предложила России обменяться 20 заключенными с обеих сторон

Власти Киева предложили Москве провести обмен 20 россиян, отбывающих заключение на Украине, на такое же количество украинцев, находящихся в российских тюрьмах.

Об этом сообщила представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

Представитель сообщила, что 4 апреля рабочая группа прибудет в Минск. Один из вопросов, выносимых на обсуждение — освобождение заложников. Киеву важно освободить и «пленников Кремля», отметила Геращенко.

Украина готова передать 20 граждан РФ, содержащихся в тюрьмах из-за нарушения законодательства страны. Обмен возможен, если Москва так же передаст 20 украинцев, отбывающих срок в России. Киев в свою очередь планирует высвободить режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #украина #киев #обмен пленными
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