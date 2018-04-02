Рада намерена принять постановление о неприемлемости строительства «Северного потока – 2»

Депутаты Верховной рады Украины собираются принять постановление относительно строительства «Северного потока — 2».

Как сообщили журналистам представители фракции «Народный фронт», а также председатель украинского парламента Андрей Парубий, проект постановления может быть рассмотрен депутатами уже на этой неделе.

Глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, слова которого приводит Интерфакс-Украина, выразил надежду на то, что на этой пленарной неделе Рада наконец проголосует за данное постановление. Украинские парламентарий, заявил он, должны «донести всему миру, что доминирование «Газпрома» на рынке опасно».

Стоит отметить, что экономические потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» могут составить порядка трех миллиардов долларов США.