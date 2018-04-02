Мы в соц.сетях:
Более ста жителей Волоколамска отправились в санатории

Более ста жителей Волоколамска отправились в санатории

 Глава Минздрава Дагестана подал в отставку

Глава Минздрава Дагестана подал в отставку
Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Равный обмен: Украина предложила России обменяться 20 заключенными с обеих сторон

Равный обмен: Украина предложила России обменяться 20 заключенными с обеих сторон
И этим студентом не был Хокинг

И этим студентом не был Хокинг

 Власти Турции решили арестовать Гюлена по делу об убийстве российского посла Карлова

Власти Турции решили арестовать Гюлена по делу об убийстве российского посла Карлова
Более ста жителей Волоколамска отправились в санатории

Более ста жителей Волоколамска отправились в санатории

 Глава Минздрава Дагестана подал в отставку

Глава Минздрава Дагестана подал в отставку
Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Договор о Союзном государстве могут изменить и дополнить

Равный обмен: Украина предложила России обменяться 20 заключенными с обеих сторон

Равный обмен: Украина предложила России обменяться 20 заключенными с обеих сторон
И этим студентом не был Хокинг

И этим студентом не был Хокинг

 Власти Турции решили арестовать Гюлена по делу об убийстве российского посла Карлова

Власти Турции решили арестовать Гюлена по делу об убийстве российского посла Карлова
15:04   2 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
51

Рада намерена принять постановление о неприемлемости строительства «Северного потока – 2»

Рада намерена принять постановление о неприемлемости строительства «Северного потока – 2»

Депутаты Верховной рады Украины собираются принять постановление относительно строительства «Северного потока — 2».

Как сообщили журналистам представители фракции «Народный фронт», а также председатель украинского парламента Андрей Парубий, проект постановления может быть рассмотрен депутатами уже на этой неделе.

Глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, слова которого приводит Интерфакс-Украина, выразил надежду на то, что на этой пленарной неделе Рада наконец проголосует за данное постановление. Украинские парламентарий, заявил он, должны «донести всему миру, что доминирование «Газпрома» на рынке опасно».

Стоит отметить, что экономические потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» могут составить порядка трех миллиардов долларов США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #политика #верхованая рада #северный поток - 2
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
И этим студентом не был Хокинг Весь мир
И этим студентом не был Хокинг
Коллега британского астрофизика ответил РПЦ, записавшей Хокинга в верующие.
15:18   2 Апреля 2018
223
Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора Россия

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

13:26   2 Апреля 2018
3830
Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова Россия

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

12:56   2 Апреля 2018
3912
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Россия

Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

10:36   1 Апреля 2018
1976
Новости smi2.ru
Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

 Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

 Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

 Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман