Казахская полиция обыскала редакцию Forbes

Издание заподозрили в распространении заведомо ложной информации, объяснили в пресс-службе городского департамента внутренних дел (ДВД) Алма-Аты.

Ранее об обыске в редакции Fobes Kazakhstan в Facebook рассказал главный редактор агентства Аскар Аукенов. Он заметил, что полицейских интересовало рабочее место его заместителя Александра Воротилова. Как объяснили правоохранители, к ним обратился бизнесмен Зейнулла Какимжанов, который обвиняет издание во лжи. Заявление Какимжанова также коснулось интернет-сайта ratel.kz.

ДВД Алма-Аты подтвердило данные об обысках и их причине. Подробности правоохранители рассказывать отказались в интересах следствия.