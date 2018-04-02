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14:56   2 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
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Казахская полиция обыскала редакцию Forbes

Казахская полиция обыскала редакцию Forbes

Издание заподозрили в распространении заведомо ложной информации, объяснили в пресс-службе городского департамента внутренних дел (ДВД) Алма-Аты.

Ранее об обыске в редакции Fobes Kazakhstan в Facebook рассказал главный редактор агентства Аскар Аукенов. Он заметил, что полицейских интересовало рабочее место его заместителя Александра Воротилова. Как объяснили правоохранители, к ним обратился бизнесмен Зейнулла Какимжанов, который обвиняет издание во лжи. Заявление Какимжанова также коснулось интернет-сайта ratel.kz.

ДВД Алма-Аты подтвердило данные об обысках и их причине. Подробности правоохранители рассказывать отказались в интересах следствия.

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Автор: Юлия Халус
#казахстан #forbes #алма-ата #новости #весь мир
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