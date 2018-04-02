Сербия предложила РФ и США организовать встречу Путина и Трампа в Белграде

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич отметил, что Белград организовывал конфиденциальные мирные переговоры «для решения проблем одной страны на удивление мировым силам».

По его словам, Сербия предложила РФ и США провести встречу российского и американского лидеров в Белграде. Предложение передали Москве и Вашингтону. Дачич подчеркнул, что многие страны пользуются позицией Сербии и встречаются в Белграде.