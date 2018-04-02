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 Косачев обсудит высылку российских дипломатов на встрече с генсеком ОБСЕ

Косачев обсудит высылку российских дипломатов на встрече с генсеком ОБСЕ

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14:55   2 Апреля 2018
Весь мир
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Сербия предложила РФ и США организовать встречу Путина и Трампа в Белграде

Сербия предложила РФ и США организовать встречу Путина и Трампа в Белграде

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич отметил, что Белград организовывал конфиденциальные мирные переговоры «для решения проблем одной страны на удивление мировым силам».

По его словам, Сербия предложила РФ и США провести встречу российского и американского лидеров в Белграде. Предложение передали Москве и Вашингтону. Дачич подчеркнул, что многие страны пользуются позицией Сербии и встречаются в Белграде.

«Они решат, будет ли это так, и дойдет ли до этой встречи вообще», — добавил глава МИД Сербии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #сербия #белград
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