И этим студентом не был Хокинг

Коллега британского астрофизика ответил РПЦ, записавшей Хокинга в верующие.

Идеи британского физика-теоретика Стивена Хокинга не противоречили идее существования Бога. В своих работах светило мировой науки исследовал вселенную в поисках Великого Творца. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В подтверждение своей версии представитель РПЦ привел цитату из книги Хокинга:

«Если будет найден ответ на вопрос о происхождении Вселенной, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога».

Лично знакомый со Стивеном Хокингом по научной работе ведущий сотрудник Института ядерных исследований РАН, астрофизик Вячеслав Докучаев в комментарии ИА «Политика Сегодня» счел аргументы представителя духовенства несостоятельными.

«До самых последних дней своей жизни Стивен Хокинг позиционировал себя убежденным атеистом. Он говорил о Боге в абстрактном, отстраненном смысле. Не знаю, откуда представитель РПЦ это взял. На прямой вопрос о том, верит ли он в Бога, Хокинг неоднократно отвечал: Нет», - говорит Докучаев.

Идея Хокинга заключалось в том, что после смерти жизни для отдельного человека не существует, объясняет ученый. Но есть цивилизация, как суперорганизм. Подобно тому, как человек состоит из множества клеток, которые погибают, поддерживая жизнь организма, каждый житель планеты Земля поддерживает цивилизацию. Бессмертие гарантируют передаваемые по наследству знания.

«Для цивилизации существует настоящее бессмертие. Но не в потустороннем мире, о котором говорит религия, а в нашем реальном, физическом мире. Если условия для существования будут, то и цивилизация будет существовать вечно. Это хорошо понимал Хокинг. Угрозами для человечества он считал ядерную войну, генетическое вырождение и космические катастрофы», - продолжает собеседник «ПС».

Рассуждая в эфире программы «Церковь и мир», Митрополит Илларион заявил, что Хокинг был честным ученым, который показал, до каких границ может дойти наука и за какие границы она не может переступить. Вячеслав Докучаев не согласен и этим умозаключением иерарха.

«У каждой конфессии свое мнение, а есть наука, у которой есть критерии истины. Это эксперимент и знания. Мы с вами говорим по мобильному телефону. Это работает квантовая механика и теория электромагнитного поля. Раз мы с вами говорим, значит, теории правильные. Они проверены опытом», - заметил он.

В заключении ученый подчеркнул: для науки не существует границ. Ее смысл – постичь окружающий мир, его закономерности. Наука готова изучать и божественное при наличии доказательств его существования.

«К сожалению, сейчас ни одна религия не может предъявить факты. Грядет Пасха, на которой у гроба Господня будет зажигаться святой огонь. Православные думают, что это чудо. Но на самом деле это обман трудящихся. Там есть поворачивающаяся иконка, за которой горит лампадка. От этой лампадки зажигают. Это знают все католики, все образованные попы. А необразованные от людей это скрывают. Наука всем может заниматься. Давайте факты», - резюмировал Докучаев.

История знает примеры горячих споров о религиозности знаменитых ученых. Мифы о верующем Альберте Эйнштейне опровергал сам Альберт Эйнштейн. В письме к философу Эрику Гуткинду один из основателей современной теоретической физики писал следующее:

«Слово «Бог» для меня не более, чем выражение и продукт человеческих слабостей, Библия — свод благородных, но все же примитивных легенд. Никакая интерпретация, даже самая изощренная не сможет для меня это изменить».

Не взирая на взгляды, изложенные в письме, самого Эйнштейна в православных интернет-кругах склонны записывать в неистово-верующие. В доказательства приводится серия диалогов, где на лекциях и семинарах в абстрактном университете, студент доказывает существование бога профессору на примерах с темнотой, отсутствием добра и прочей софистикой. Выдуманные после смерти ученого диалоги стандартно заканчиваются фразой: И этим студентом был Альберт Эйнштейн.