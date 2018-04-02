Медведев поручил публиковать тарифы на жилищные услуги

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать механизм публикации тарифов на жилищные услуги управляющих компаний. По его словам, в таком случае люди смогут сравнивать и контролировать цены на услуги.

Заместитель главы правительства Дмитрий Козак отметил, что в одном населенном пункте цены на одни и те же жилищные услуги могут отличаться в десятки раз, согласно данным недавнего мониторинга цен. Ранее Медведев сообщил, что подписал постановление, меняющее правила управления многоквартирными домами. Отмечается, что оно устанавливает дополнительные стандарты раскрытия данных управляющими компаниями.