Минфин включит в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи

Заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что ведомство планирует включить в Налоговый Кодекс большинство квазиналоговых сборов, в том числе утилизационный и экологический.

Трунин сообщил, что Минфин собирается включить в Налоговый кодекс большинство квазиналоговых сборов, например, курортный, экологический и утилизационный.

Перед включением в Кодекс большей части сборов Минфин посоветуется с предпринимателями и компаниями, которые их платят.

Внесение квазиналоговых сборов в кодекс необходимо для учета и систематизации разрозненных платежей.

Ранее стало известно, что правительство РФ и Госдума совместно разрабатывают проект регулирования неналоговых платежей для бизнеса.