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14:52   2 Апреля 2018
Россия
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Минфин включит в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи

Минфин включит в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи

Заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что ведомство планирует включить в Налоговый Кодекс большинство квазиналоговых сборов, в том числе утилизационный и экологический.

Трунин сообщил, что Минфин собирается включить в Налоговый кодекс большинство квазиналоговых сборов, например, курортный, экологический и утилизационный. 

Перед включением в Кодекс большей части сборов Минфин посоветуется с предпринимателями и компаниями, которые их платят.

Внесение квазиналоговых сборов в кодекс необходимо для учета и систематизации разрозненных платежей.

Ранее стало известно, что правительство РФ и Госдума совместно разрабатывают проект регулирования неналоговых платежей для бизнеса.

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Автор: Юлия Стрелкова
#минфин #налоги #трунин
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