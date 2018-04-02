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Косачев обсудит высылку российских дипломатов на встрече с генсеком ОБСЕ

Косачев обсудит высылку российских дипломатов на встрече с генсеком ОБСЕ

Более ста жителей Волоколамска отправились в санатории

Более ста жителей Волоколамска отправились в санатории
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Равный обмен: Украина предложила России обменяться 20 заключенными с обеих сторон

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 Власти Турции решили арестовать Гюлена по делу об убийстве российского посла Карлова

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14:34   2 Апреля 2018
Россия
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Роскомнадзор не получал ответа от Telegram о ключах шифрования

Роскомнадзор не получал ответа от Telegram о ключах шифрования

Роскомнадзор не получил официального ответа от администрации мессенджера Telegram о необходимости предоставления ФСБ РФ ключей шифрования.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

На этой неделе истекает 15-дневный срок, который Роскомнадзор отвелу Telegram на предоставление ключей шифрования. Если администрация приложения не предоставит требуемое, то надзорное ведомство может подать в суд о блокировке мессенджера на территории России.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #telegram #роскомнадзор #общество
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