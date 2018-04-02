Роскомнадзор не получал ответа от Telegram о ключах шифрования

Роскомнадзор не получил официального ответа от администрации мессенджера Telegram о необходимости предоставления ФСБ РФ ключей шифрования.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

На этой неделе истекает 15-дневный срок, который Роскомнадзор отвелу Telegram на предоставление ключей шифрования. Если администрация приложения не предоставит требуемое, то надзорное ведомство может подать в суд о блокировке мессенджера на территории России.