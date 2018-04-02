Медведев подписал документ о нормах реагирования аварийных служб ЖКХ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о введении новых требований к работе управляющих компаний в сфере ЖКХ.

По его словам, постановление изменит некоторые правила, действующие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и повысит качество управления многоквартирными домами.

«Там целый ряд новаций в этих правилах введен», — добавил премьер-министр РФ.

Вице-премьер Дмитрий Козак объяснил, что постановление затронет интересы большинства россиян. Документ установит дополнительные требования к деятельности аварийных диспетчерских служб, а такого регулирования еще не было.