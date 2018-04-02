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Более ста жителей Волоколамска отправились в санатории

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14:34   2 Апреля 2018
Россия
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Губернатор Подмосковья приехал на свалку «Ядрово» в Волоколамске

Губернатор Подмосковья приехал на свалку «Ядрово» в Волоколамске

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв провёл срочное совещание с исполняющим обязанности главы муниципалитета Андреем Вихаревым.

В понедельник, 2 марта глава Московской области Андрей Воробьев посетил полигон «Ядрово» в Волоколамске. Глава региона провел рабочее совещание с замминистра экологии региона Михаилом Сылкой, зампредом правительства области Александром Чупраковым и с исполняющим обязанности главы муниципалитета Андреем Вихаревым, сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее сообщалось, что выброс мусорного газа на свалке «Ядрово» спровоцировал массовое отравление более 50 детей. Однако анализ атмосферы не выявил повышенной концентрации вредных веществ. После инцидента глава Волоколамска Евгений Гаврилов был отправлен в отставку, его место временно занимает Андрей Вихарев.

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Автор: Юлия Стрелкова
#воробьев #волоколамск #ядрово
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