План защиты прав потребителей поможет регулировать интернет-торговлю — Медведев

Правительство утвердило план действий по реализации стратегии государственной политики по защите прав потребителей.

В ходе совещания с вице-премьерами глава Кабмина отметил, что в 2017 году правительство приняло стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030 года, а недавно был утвержден план мероприятий по ее реализации. Туда вошли конкретные меры по усилению правовой зашиты потребителей и повышению цифровой грамотности людей.

В планах начать развитие регионального и местного уровня национальной зашиты прав потребителей для получения помощи по месту жительства, сообщил Медведев.

Премьер-министр также напомнил, что закон о правах потребителей приняли еще в 1992 году, поэтому нормативная база нуждается в корректировке. Такая необходимость также обусловлена развитием интернет-торговли.

Глава Кабмина отметил, что особое внимание уделят защите социально уязвимых групп.