Путин: Нельзя допустить закрытие существующих домов культуры в регионах

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил правительство поддержать пилотную программу строительства дворцов искусств. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что действующие региональные дома культуры не должны закрываться при реализации программы строительства новых объектов. Владимиров, в свою очередь, заверил, что действующие ДК закрывать не будут.

В прошлом году финансирование домов культуры в крае составило 156 миллионов рублей. Отмечается, что было построено два таких учреждения и еще 19 отремонтировано. В этом году сумма финансирования составит 300 миллионов рублей.