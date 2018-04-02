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14:37   2 Апреля 2018
Россия
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«Росатом» защитил объекты Черноморского флота от кибератак

«Росатом» защитил объекты Черноморского флота от кибератак

Речь идет о приборе Fobos-100GL, разработанном в Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Об этом рассказал начальник отдела ИТМФ Владимир Шубин в интервью официальному корпоративному изданию российской атомной отрасли «Стране Росатом».

Прибор не дает хакерам считывать информацию с оптоволоконных линий. Его уже установили на объектах Черноморского флота и российских атомных электростанциях.

Преимущество Fobos над другими подобными приборами в том, что он не дает ограничений по скорости и количеству каналов в одном волокне, объясняет Шубин. Кроме того, он работает непрерывно в круглосуточном режиме. Fobos выявляет вторжение на ранней стадии, до того, как подключение уже выполнено. Сразу после нахождения нарушения прибор передает сигнал о вторжении и прекращает передачу данных.

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Автор: Юлия Халус
#россия #новости #общество #росатом #черноморский флот #fobos-100gl
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